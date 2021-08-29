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32-летний чемпион по гребному слалому погиб на Алтае

09:58

Чемпион Алтайского края по гребному слалому Кирилл Косогоров погиб во время сплава, информирует сайт «Катунь 24».

Трагедия произошла в нижнем ущелье Башкауча. Тело 32-летнего каякера из труднодоступного горного района будут эвакуировать при помощи вертолета.

Косогоров занимался каякингом более десяти лет, он принимал участие в различных экспедициях в российских регионах и за рубежом, был вице-президентом Федерации рафтинга Алтайского края.

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Роман Шишов все материалы автора

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