32-летний чемпион по гребному слалому погиб на Алтае
09:58
Чемпион Алтайского края по гребному слалому Кирилл Косогоров погиб во время сплава, информирует сайт «Катунь 24».
Трагедия произошла в нижнем ущелье Башкауча. Тело 32-летнего каякера из труднодоступного горного района будут эвакуировать при помощи вертолета.
Косогоров занимался каякингом более десяти лет, он принимал участие в различных экспедициях в российских регионах и за рубежом, был вице-президентом Федерации рафтинга Алтайского края.
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