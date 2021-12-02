Образцов назначен главным тренером сборной России по гребному слалому
20:40
Российский специалист Максим Образцов назначен главным тренером сборной России по гребному слалому, сообщает пресс-служба Федерации.
Образцов сменил на этом посту француза Жан-Ива Шетана, работавшего с национальной командой России с 2013 года.
В 2016 году Образцов участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в качестве тренера-администратора сборной России по гребному слалому. На Олимпиаде в Токио он был одним из двух тренеров, готовивших спортсменов.
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