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Образцов назначен главным тренером сборной России по гребному слалому

20:40

Российский специалист Максим Образцов назначен главным тренером сборной России по гребному слалому, сообщает пресс-служба Федерации.

Образцов сменил на этом посту француза Жан-Ива Шетана, работавшего с национальной командой России с 2013 года.

В 2016 году Образцов участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в качестве тренера-администратора сборной России по гребному слалому. На Олимпиаде в Токио он был одним из двух тренеров, готовивших спортсменов.

Дополнительная информация:

https://waterslalom.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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