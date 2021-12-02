Российский специалист Максим Образцов назначен главным тренером сборной России по гребному слалому, сообщает пресс-служба Федерации.

Образцов сменил на этом посту француза Жан-Ива Шетана, работавшего с национальной командой России с 2013 года.

В 2016 году Образцов участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в качестве тренера-администратора сборной России по гребному слалому. На Олимпиаде в Токио он был одним из двух тренеров, готовивших спортсменов.