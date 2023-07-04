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Сегодня, 15:24

Усцелемову лишили статуса члена сборной России за пропуск сборов

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что Татьяна Усцелемова лишена статуса спортсмена сборной России по гребному спорту.

«Мы несколько раз вызывали Усцелемову на централизованные тренировочные мероприятия, но она не изъявила желания работать в сборной команде. Пропуск сборов является невыполнением требований, утвержденных президиумом ФГСР, для нахождения на ставке спортсмена — инструктора Федерального центра спортивной подготовки», — приводит ТАСС слова Свирина.

Президент ФГСР добавил, что спортсменка будет иметь возможность претендовать на место в национальной команде после 31 октября, когда начнется формирование сборной на следующий год по результатам, показанным на соревнованиях в течение текущего сезона.

23-летняя Усцелемова является чемпионкой России по академической гребле 2022 года, а также победительницей молодежного первенства Европы (до 23 лет) 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18187563
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