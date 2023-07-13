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Сегодня, 13:17

Слаломистка Миназова: «Рада, что можно проводить международные соревнования у нас на Алтае»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российская слаломистка Алсу Миназова высказалась о проведении международных соревнований «Кубок сильнейших».

— Очень грустно, непривычно наблюдать международные соревнования без нашего участия. Но я очень рада, что можно проводить их у нас на Алтае. Будем бороться.

С 24 по 30 июля на реке Чуя состоятся международные соревнования по гребному слалому «Кубок сильнейших». В состязаниях примут участие слаломисты из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Индии.

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