В федерации рафтинга рассказали подробности гибели Косогорова
16:46
Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава на каяках по реке Башкаус в составе группы из шести человек. Перед походом он почувствовал недомогание.
«Трагедия произошла 27 августа. Он был руководителем группы из шести человек, которая на каяках отправилась сплавляться по Башкаусу — реке высокого уровня опасности. Косогоров — очень опытный каякер, но, видимо, попал в «бочку», из которой не смог выбраться.
Также у нас есть информация, что во время сплава он плохо себя чувствовал», — сообщили в Федерации рафтинга России ТАСС.
Дополнительная информация:
Читайте также
Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю