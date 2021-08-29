В федерации рафтинга рассказали подробности гибели Косогорова

Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава на каяках по реке Башкаус в составе группы из шести человек. Перед походом он почувствовал недомогание.

«Трагедия произошла 27 августа. Он был руководителем группы из шести человек, которая на каяках отправилась сплавляться по Башкаусу — реке высокого уровня опасности. Косогоров — очень опытный каякер, но, видимо, попал в «бочку», из которой не смог выбраться.

Также у нас есть информация, что во время сплава он плохо себя чувствовал», — сообщили в Федерации рафтинга России ТАСС.