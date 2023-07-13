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Сегодня, 12:41

Папуш рассказал о работе ФГСР в условиях отстранения от международных стартов

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Руководитель Федерации гребного слалома России Сергей Папуш рассказал о работе организации в условиях отстранения от международных стартов.

— Удается общаться с международными экспертами или изоляция коснулась обычного общения?

— Люди, которые занимаются горной водой, порядочные. Вода не прощает ничего. Есть элемент в спорте борьбы за жизнь. У нас остались хорошие человеческие отношения. Им очень жаль и не хватает нас на международных соревнованиях. Президент международной федерации был у нас в стране. И мы подготовились проводить международные соревнования на базе в Богородском в 2026 году. Нам одобрили заявку 1 февраля 2022 года. 2026 год еще далеко, может, успеют передумать.

— Ищем ли мы альтернативные пути сегодня?

— Мы сейчас проводим переговоры с Китаем, с ЮАР. Полагаю, что дорогу осилит идущий.

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