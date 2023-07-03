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Сегодня, 13:14

Российские спортсмены пока не получали приглашений на ЧМ по гребному слалому в Лондоне

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, что российские спортсмены пока не получали приглашений на участие в чемпионате мира в Лондоне.

«Пока никакой информации по поводу нашего участия в чемпионате мира мы не имеем. По-прежнему ждем ответа от Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF), он должен был прийти в конце июня, но до сих пор никакой информации мы не получили. Англичане нам не говорили ни да ни нет», — приводит ТАСС слова Образцова.

Тренер национальной команды отметил, что российские спортсмены сейчас тренируются, чтобы потом успешно побороться за право выступить на Олимпийских играх в Париже.

ЧМ по гребному слалому стартует 19 сентября и завершится 24 числа того же месяца.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/18175411
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