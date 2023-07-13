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Главный тренер гребцов-слаломистов Образцов: «Продолжаем давать спортсменам возможность выступать и соревноваться»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, какой состав команды будет на соревнованиях «Кубок сильнейших».

— Каким будет состав сборной на соревнованиях в Республике Алтай?

— С прошлого года мы немного поменяли нашу стратегию подготовки. Сосредоточились на более молодом поколении. Потому что Олимпийские игры остаются под вопросом. В основном это юноши и девушки 16-17 лет. И титулованные спортсмены, как Алсу Миназова.

— Как вы прорабатываете отсутствие международных соревнований?

— В спорте, когда не знаешь, что делать, тренируйся. Всегда приятно соревноваться на нашей земле. Когда международные соревнования проходили в Европе, у нас не было такой возможности. Во всем есть свои плюсы. Мы продолжаем поддерживать уровень и давать спортсменам возможность выступать и соревноваться.

С 24 по 30 июля на реке Чуя состоятся международные соревнования по гребному слалому «Кубок сильнейших».

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