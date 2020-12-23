Россиянин, из-за которого норвежцы снялись с Кубка мира, рассказал, как все было на самом деле

Двоеборец Эрнест Яхин в интервью «СЭ» ответил на обвинения норвежской прессы в распространении коронавируса

Эрнест Яхин попал в неприятную историю еще в ноябре на стартовом этапе Кубка мира в финском Куусамо. Тогда он сдал положительный тест на коронавирус и, несмотря на отсутствие всяких симптомов, десять дней просидел в изоляции. При этом скандинавские СМИ обвинили Яхина в несоблюдении условий карантина: якобы его после посадки в карантин видели на стадионе. И в частности, возможно, поэтому норвежские лыжники отказались от продолжения Кубка мира — мол, как тут можно быть уверенным в безопасности, если рядом разгуливает человек с положительным тестом на ковид?

Сижу в раздевалке, и вдруг звонок: у вас тест положительный

— Вообще, в Финляндию мы прилетели из Словении, где проводили подготовительный сбор, — рассказал Яхин в интервью «СЭ». — Сразу после прилета в аэропорту Хельсинки сдали тесты. Переночевали в столице и в сам Куусамо добрались уже на следующий день. Там я снова сдал тест, и он был отрицательным. Только после этого меня заселили в гостиницу и выдали аккредитацию.

— Что было потом?

— Еще на следующий день я был на трамплине, готовился к тренировочным прыжкам. Сижу в раздевалке, переодеваюсь, и вдруг звонок. Оказывается, что пришел результат того самого первого теста из Хельсинки, и он положительный. Меня тут же сняли со старта, посадили в машину и повезли в гостиницу.

— При этом никаких симптомов болезни у вас не было?

— Абсолютно нет. Мне обещали, что тут же возьмут еще один тест, и если он будет отрицательным, то меня допустят до соревнований без квалификации. Но почему-то этот второй тест у меня взяли только в воскресенье, хотя положительный результат пришел в пятницу. Все это время я сидел и тупо ждал, ни врач, ни какие-либо представители местных властей мне не звонили.

— Что показал повторный тест?

— Он тоже был отрицательным! Но пока пришли результаты, нас все равно посадили на 10-дневный карантин. Со мной были еще два тренера.

— Как карантин сказался на вашей форме?

— Выбил, конечно, очень сильно. На десять дней я остался практически совсем без тренировок. Хорошо, что гостиница была в лесу, нашлась возможность выходить хотя бы на лыжах. Но на трамплин и в тренажерный зал попасть было нереально. Обратные билеты тоже аннулировали, мы их даже обменять не смогли.

Никак не мог пересечься с Клебо

— Откуда пошли слухи, что во время карантина вас видели на стадионе?

— Это полнейшая глупость. Я так понимаю, речь о том, что я в самый первый день появился на трамплине. Но на тот момент у меня был только отрицательный тест, положительные результаты я получил уже потом. Мне совершенно официально выдали аккредитацию, поселили в отель и внесли в старт-лист. И как только узнал о положительном тесте, я ушел в карантин.

— И больше на стадионе не появлялись?

— Нет, конечно! Даже если бы захотел, это невозможно: у меня аннулировали аккредитацию, а без нее там вообще никуда не пройти. Писали, что там на трассе чуть ли не в метре от меня стоял Йоханнес Клебо (лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам. — Прим. «СЭ»), но это полный бред. Я с ним никак на трассе без аккредитации пересечься не мог.

— Что думаете о том, что в двоеборье скандинавы выступают, а в лыжных гонках отказались из-за боязни коронавируса?

— Я думаю, опасения есть у многих. Но на сто процентов все равно не застраховаться. Любые соревнования — это аэропорты, переезды, все равно общение с несколькими людьми. Говорили, что в Куусамо были зрители на трассе во время лыжных гонок, но это происходило только на самой дальней петле. Надо было как-то ее огородить, наверно. Но понятно, что для организаторов это все впервые, они тоже учатся. Люди делают все возможное, но повторюсь, что гарантий тут никаких быть не может.