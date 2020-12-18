«Понимаю норвежцев. После «короны» можно вообще закончить». Честное интервью Устюгова о болезни и планах

Двукратный чемпион до сих пор борется с последствиями ковида

28-летний Сергей Устюгов — один из самых харизматичных и титулованных зимников страны. Лыжному Кубку мира его сейчас очень не хватает. Сам спортсмен тоже мечтает поскорее вернуться туда. Но когда это произойдет — никто не знает. Лосенок, как и многие в российской сборной, переболел коронавирусом, но только для него это обернулось серьезными последствиями. Подхватив ковид в конце октября, Устюгов до сих пор не отошел до конца. При этом Сергей не теряет надежды попасть на чемпионат мира, до которого осталось два месяца. Дорогу туда он планирует начать с чемпионата Свердловской области.

— Вторую неделю тренируюсь практически полноценно, — поделился Устюгов. — Прошлая вообще без сбоев прошла, а на этой в понедельник-вторник голова покруживалась. Ничего, катаюсь, зарубаюсь с бабушками-дедушками. В Свердловской области они на очень серьезном уровне. Все готовятся: кто к Кубку ветеранов, кто к чемпионату области. Люди тренируются профессионально. Прихожу рано утром — кто-то уже есть. Приезжаю вечером — народ катается! Движуха постоянная. Все работают, готовятся к каким-то стартам. Ох, а как я уже хочу на соревнования!

Шанс на ЧМ мизерный, но я буду за него бороться

— Когда мы сможем увидеть вас на них?

— На самом деле, пока не буду себя чувствовать нормально, не хочу начинать. Я же после того, как вернулся из Финляндии, не сделал ни одной работы в третьей зоне. До сих пор. Сначала анализы крови были плохие, нельзя было тренироваться. После обследования сказали три-четыре дня подождать и потом начинать по одной тренировке. Вот я как раз сейчас на этой стадии.

Если все будет хорошо, планирую пробежать любительские соревнования в конце месяца. На чемпионате Свердловской области, например. А в январе — на Континентальный кубок в Кирово-Чепецк. Нужно посмотреть, как организм среагирует. Главный вопрос в том, позволит ли здоровье. Если буду конкурентоспособен, наверное, позовут на Кубок мира. Нет — продолжу бегать в России.

— Чемпионат Свердловской области, Кирово-Чепецк — это вообще не проблема? У нас биатлонисты после Кубка мира на «Ижевскую винтовку» ехать отказываются, некоторым проще карьеру завершить.

— Мне надо с чего-то начинать. Не хочу ехать на Кубок мира в непонятном состоянии. Простартуюсь, посмотрю — и потом уже можно двигаться дальше.

— Переболев коронавирусом в такой форме, понимаете норвежцев, которые отказываются выступать на Кубке мира?

— В принципе, да. Можно ведь вообще закончить карьеру. Для кого-то это вскользь проходит, а меня цепануло очень серьезно. Когда мы приехали в Финляндию, я почувствовал, что утром просто не смогу выйти на тренировку. Тесты уже были отрицательными, но даже перелет дался тяжело. Тренироваться нормально вообще не мог — сразу температура поднималась, вечно болело голова, скакали пульс и давление. После контрольной тренировки понял, что дело плохо: нужно ехать домой, сдавать анализы. Маркус Крамер и Сергей Турышев убеждали перебраться в Давос и готовиться к Кубку мира там. Но я был уверен, что нужно провериться. В итоге анализы показали, что мне необходимо пить кроверазжижающие препараты и ни в коем случае не стартовать.

— Страшно от мысли, что это может затянуться надолго?

— Знаю спортсменов, которые примерно в таком же состоянии бегают и соревнуются. Не только лыжники. Но я не понимаю, зачем себя так насиловать. У меня вот голова была просто в тумане. Как-то поймал себя на мысли, что сижу с телефоном в руках минут десять и не помню, кому и что вообще хотел написать.

— Допускаете мысль, что в этом сезоне у вас не будет международных стартов?

— Такие мысли сразу гоню. У меня хоть и мизерный шанс попасть на чемпионат мира, но я буду за него бороться. Очень хочу туда. По идее, я еще в четверг должен был улететь на сбор в Тоблах. Маркус считает, что мне нужно готовиться в горах. Но я боюсь, что после такого перелета меня опять накроет. Хочу разобраться с этой историей и выходить на старт здоровым. Иначе какой смысл?

Пока же я не сделал ни одной работы. На прошлой неделе пробовал делать короткие ускорения — сильно закружилась голова. Пришлось закончить. На этой повторил — и организм среагировал хорошо. После этого с таким настроением хорошим вернулся! Даже друзья потом спрашивали, почему я такой счастливый. А ведь у меня всего лишь впервые за долгое время не кружилась голова после тренировки.

Кубок мира смотреть не могу

— Что думаете по поводу новостей из CAS?

— Что у России два года не будет флага и гимна? Если честно, особо не читал и не смотрел. Понятно, что это плохо и печально. Но в какой бы форме наши спортсмены ни выступали на чемпионате мира и Олимпиаде, все знают, какую страну они представляют. И радует, что спортсменам вообще дадут выступать.

— Плюс формулировки пока такие, что не будет строгой и непонятной системы допуска на крупные старты, из-за которой вы не попали в Пхенчхан.

— Вот это очень хорошо. Потому что сложно передать, что это такое, когда готовишься, готовишься, а потом слышишь: «Ребята, а вы не едете».

— С какими чувствами следите за Кубком мира сейчас?

— Вообще смотреть не могу. Сразу начинаю жутко нервничать. Понимаю, что долбаная «корона» просто рушит все планы на сезон. За ребят я очень рад. Выступают замечательно. Но, если честно, сами гонки смотрю мало. Когда они идут, стараюсь уходить на тренировку. Вот в Давосе посмотрел четвертьфиналы и полуфиналы спринта, а на финале просто ушел бегать сам. На «разделке» позвонил другу — и мы пошли делать лыжи. Потом вышел из сервисной, посмотрел результаты. Думаю: «О, круто». Написал ребятам, поздравил. Они действительно молодцы.

А мне надо набирать.