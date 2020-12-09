«Клебо очень боится коронавируса». Норвежский журналист объяснил, почему их лыжники бойкотируют Кубок мира

На «Тур де Ски» викингов тоже не будет, дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо откладывается до чемпионата мира.

Норвежские лыжники точно пропустят декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски» и с высокой вероятностью вообще не будут выступать за границей до чемпионата мира-2021. Все дело в боязни подхватить коронавирус. Мы связались с обозревателем крупнейшего спортивного издания Норвегии VG Уле Кристианом Стремом, чтобы узнать, как на такое резонансное решение отреагировали болельщики и журналисты внутри страны.

Для лыжников очень важны легкие, а «корона» бьет именно по ним

— Решение лыжной сборной в Норвегии поддерживают, — сообщил Стрем. — «Корона» — очень серьезное дело. И для спортсменов важно не заболеть перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. Йоханнес Клебо с самого начала крайне осторожно относился к вирусу, он очень боится. У Хейди Венг так вообще натуральная паника. И их за это сложно критиковать.

— Никто из спортсменов не высказывает недовольства по поводу бойкота Кубку мира?

— Синдре Скар сказал, что из-за этого потеряет половину зарплаты. Но это была просто констатация факта, в целом он тоже поддерживает решение руководства.

— Лыжники боятся за себя? Или тот же Клебо опасается заразить своего 77-летнего дедушку?

— У дедушки Клебо в этом году диагностировали рак, и Йоханнес очень переживает, что на фоне коронавируса у него могут начаться осложнения. Вместе с тем очень многие боятся и за себя.

— Это можно понять, но почему тогда норвежские биатлонисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы продолжают соревноваться? Все эти виды спорта у вас входят в одну федерацию.

— Дискуссия об этом действительно была. Но решили, что каждая команда сама вправе решать. Биатлонисты вот говорят, что чувствуют себя в безопасности, у них на стартах регламент очень строгий.

— И тем не менее.

— Согласен, ситуация может выглядеть странно. Но для лыжников очень важны легкие. А коронавирус бьет именно по ним. И Клебо боится, что, если заболеет, последствия будут кошмарить его несколько лет и он уже не сможет выступать так же хорошо.

— У части ваших лыжников астма. Им стоит бояться еще сильнее? И является ли это одной из причин неучастия в стартах?

— Хороший вопрос. Я тоже думал об этом. Но, если честно, никто об этом не говорил, тема не обсуждалась. Хотя вот у Майкен Касперсен Фаллы серьезная астма. И она в этом сезоне пробежала только одну гонку — в воскресенье.

Если ни одного норвежца не будет в тройке Кубка мира — это не проблема

— Насколько высока вероятность, что норвежские лыжники не будут выступать за границей до чемпионата мира?

— Это возможно. Вчера вечером было принято решение, что «Тур де Ски» Норвегия пропустит точно. Федерация считает, что переезды через три страны сейчас — слишком опасно.

— Клебо снова проиграет Кубок мира Большунову, рискует остаться без Глобуса даже Тереза Йохауг. Это у вас обсуждается?

— Не проблема. В таком ракурсе на эту историю мало кто смотрит. Если в тройке общего зачета Кубка мира в этом сезоне не будет ни одного норвежца, думаю, это воспримут нормально. Потому что здоровье важнее кубков. У нас в стране было много споров по поводу стыкового матча за футбольный Евро-2021 с Сербией. Многие убеждены, что футболистам не стоило делать никаких преференций и они должны соблюдать все правила, включая обязательный карантин. На общих основаниях. И есть мнение, что, если есть опасность, норвежским спортсменам лучше вообще не участвовать. Вот у нас очень любят женский гандбол, но руководство страны сказало, что принимать чемпионат Европы сейчас невозможно. В итоге вместо двух стран он проходит в одной, в Дании.

— Кубок мира по лыжам без норвежцев у вас смотреть будут?

— Будут! И много. Мы же очень любим лыжи. Большунов и Устюгов — это очень большие имена в нашей стране. Хотя рейтинги чемпионата Норвегии, конечно же, будут куда выше.

— Что у вас думают по поводу вакцины? Главный тренер сборной России Елена Вяльбе сказала, что не уверена относительно правильности экспериментов на спортсменах.

— Честно говоря, я не знаю, что об этом думают в команде. Но сомневаюсь, что спортсмены получат вакцину раньше весны. Они не в приоритете. Сначала ее должны получить все старики, потом люди, которые работают в больницах, затем те, кто в группе риска. Никаких преференций. Здоровье нации важнее всего.