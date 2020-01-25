Россияне стали девятыми в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Германии

Российская команда в составе Самира Мастиева, Артема Галунина, Эрнеста Яхина и Александра Пашаева стала девятой в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Победила Норвегия (51 минут 03,4 секунды), второй стала Германия (отставание — 1 минута 34,3 секунды), третьей — Япония (отставание — 2 минуты 50,4 секунды). Отставание россиян от лидеров — 9 минут 54,8 секунды.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

К-120 + 4 х 5 км

1. Норвегия (Эспен Бьернстад, Йенс Лурос Офтербо, Йерген Гробак, Ярл Магнус Риибер) — 51.03,4

2. Германия (Фабиан Риссле, Йоханнес Ридзек, Мануэль Файсст, Винценц Гайгер) — отставание 1.34,3

3. Япония (Акито Ватабе, Рета Ямамото, Хидеаки Нагаи, Йосито Ватабе) — 2.50,4

4. Австрия — 3.29,8

5. Финляндия — 4.16,6

6. Италия — 5.03,2...

9. Россия (Самир Мастиев, Артем Галунин, Эрнест Яхин, Александр Пашаев) — 9.54,8