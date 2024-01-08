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Сегодня, 11:25

Около 15 стран планируют принять участие в международном турнире имени Ярыгина в Красноярске

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что около 15 стран-участниц ожидается на турнире Ивана Ярыгина по борьбе.

«Ожидаем, что на предстоящем турнире выступят представители около 15 стран. Эти соревнования всегда были очень популярными среди борцов. В прошлом году в них участвовали 12 стран, но люди устали бояться, к нам едут», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Турнир пройдет в Красноярске с 25 по 29 января. В прошлом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана.

Источник: https://tass.ru/sport/19686853
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