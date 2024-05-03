Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 12:43

Тренер сборной Дагестана заявил, что Абасгаджи Магомедов опасен для любого соперника

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов оценил перспективы Абасгаджи Магомедова стать чемпионом России в весовой категории до 65 килограммов.

«Абасгаджи — спортсмен с огромным характером, все знают это. Он будет навязывать свою борьбу. Для любого соперника в 65 килограммов Магомедов будет опасен до последней секунды. Есть борцы, которые не подходят друг другу. Весь мир ждет развязки в этом весе. Каждый второй может быть претендентом на золото Олимпиады. Не думаю, что Абасгаджи будет казаться маленьким или что ему будет сложно. За счет своего багажа он сумеет хорошо отбороться. У него будет преимущество в том, что не придется гонять вес», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

26-летний Абасгаджи Магомедов является чемпионом мира и Европы, а также четырехкратным чемпионом России. На чемпионате России 2024 года он выступит в олимпийской весовой категории до 65 килограммов. Магомедов дебютирует в новой весовой категории 3 мая.

Источник: Metaratings.ru.
0
Читайте также
Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Рашидов: «Форма Садулаева лучше, чем на Ярыгинском турнире»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости