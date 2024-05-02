Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 13:39

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Бочкаев скончался в 58 лет

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ризван Бочкаев
Ризван Бочкаев.
Фото Федерация спортивной борьбы России

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), президент всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW) заслуженный тренер России Ризван Бочкаев скончался на 59-м году жизни.

«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта. Самые искренние слова соболезнования родным и близким», — приводит ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Бочкаев был создателем и руководителем Всероссийской федерации грэпплинга, а в 2015 году возглавил всемирный комитет грэпплинга UWW. Также он награжден высшей наградой Объединенного мира борьбы — орденом UWW.

Источник: https://tass.ru/sport/20697327
Михаил Мамиашвили
1
0
Читайте также
Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФСБР выставили счет в 100 тысяч франков за проверку борцов на причастность к силовым структурам

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости