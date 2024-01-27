Рашидов, Яхиев и Хизриев стали победителями «Гран-при Ивана Ярыгина» в своих весовых категориях

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Гаджимурад Рашидов стал победителем международного турнира по борьбе «Гран-при Ивана Ярыгина» в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке россиянин поборол Тулга Тумур-Очира из Монголии. Обладателями бронзовых наград стали российские борцы Далгат Абдулкадыров и Арипгаджияв Абдулаев.

Россияне заняли весь пьедестал почета в весовой категории до 79 кг. Победителем стал Халид Яхиев, одолевший в финале Магомеда Магомаева. Бронза досталась Ахмеду Усманову и Касуму Касумову. В весовой категории до 125 кг победу одержал Зелимхан Хизриев (Россия), выигравший в финале у соотечественника Анзора Хизриева. Тройку сильнейших замкнули россиянин Никита Хабаров и Дэнг Чживэй из Китая.

Турнир проходит в Красноярске с 25 по 29 января.