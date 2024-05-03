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Тренер сборной Дагестана Магомедов: «Поражения Садулаева на чемпионате мира-2023 пошло на пользу всей команде»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов рассказал о форме Абдулрашида Садулаева перед чемпионатом России 2024 года.

«Нынешняя форма Садулаева отличается от той, что мы видели на Ярыгинском в начале года. Мы видели его на сборах, он прогрессировал с каждым днем. На чемпионате России мы увидим другого Абдулрашида. Ни одну тренировку на сборах он не пропустил. Это говорит о многом. У Садулаева есть уверенность в том, что он сможет победить. Не зря его назвали «танком», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Магомедова.

Также он отметил отличную физическую форму Алихана Жабраилова.

«Нельзя не отметить Алихана Жабраилова, который, я думаю, подошел в отличной форме. Много лет люди ждали этой схватки. Поражения Садулаева на чемпионате мира 2023 года пошло на пользу всей команде. Его поражение улучшило состояние и настрой всей сборной команды Дагестана», — добавил тренер.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет с 30 апреля по 4 мая на Live Арене в Москве.

Источник: Metaratings.ru.
Абдулрашид Садулаев
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