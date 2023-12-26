Главный тренер сборной России по борьбе Гацалов рассказал о планах на 2024 год

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал о международных стартах, на которых будут выступать российские спортсмены.

«Наша сборная готовится к Гран-при Ивана Ярыгина, которое пройдет в январе 2024 года. Каждый спортсмен готовится у себя в регионе. Думаю, на Ярыгинском турнире будет сформирована сборная команда России, которая поедет на чемпионат Европы, который пройдет в Бухаресте. Дальше — чемпионат страны, перед котором будут два лицензионных турнира. А чемпионат России — это уже отбор на олимпийские игры. Есть ребята, зарекомендовавшие себя на мировой арене. Наши спортсмены могут бороться за золото. И в весовой категории до 65 килограмм у Шамиля Мамедова есть большой потенциал. Главное — подвести себя и подойти к стартам профессионально», — приводит слова Гацалова MMA.Metaratings.ru.

В сентябре 2023 года в Белграде прошел чемпионат мира по вольной борьбе. Российские спортсмены выступали в качестве нейтральных атлетов. По итогам соревнований российские борцы завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.