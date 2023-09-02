Мамиашвили отреагировал на недопуск 26 россиян и белорусов на чемпиона мира-2023

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал недопуск 26 россиян и белорусов на чемпионат мира-2023.

«Конечно, мы продолжаем борьбу за наших ребят, мы занимаемся этими вопросами в режиме онлайн. Но не всегда внятны и понятны критерии допуска», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости Спорт».

Чемпионат мира-2023 пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением, что россиян и украинцев не будут разводить по сетке.