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Мамиашвили убежден, что на чемпионате мира по борьбе не будут разводить по сетке россиян и украинцев

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что российских и украинских борцов не планируют разводить по сетке соревнований на чемпионате мира.

«Я убежден, что такое исключено, в том числе и со стороны наших украинских братьев. У нас давняя традиция отношений, и такие вещи унижают личностей, которые это тиражируют. Никто ничего учитывать и никого разводить по сетке не будет. Я считаю, это неправильно — все должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких предложений и попыток не поступало — мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Отвечая на вопрос о возможных инцидентах, связанных с нежеланием украинских борцов пожимать руки россиянам и белорусам, специалист отметил, что на отборе на Олимпийские игры спортсмены не должны демонстрировать свою враждебную позицию. По его словам, это неподходящее место для подобных вещей.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия). В программу турнира включены соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. В каждом виде борьбы будут разыграны медали в десяти весовых категориях.

Источник: https://tass.ru/sport/18615535
Михаил Мамиашвили
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