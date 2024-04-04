Борец Садулаев отправится с командой России в Баку, несмотря на запрет на участие в турнире

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отправится с российской командой в Баку, где пройдет лицензионный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Садулаев вылетит в Баку. Мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится. Что касается [Алихана] Жабраилова, это сильный спортсмен, он в состоянии завоевать лицензию, основная задача сейчас — ее получить. Не будем путать отбор и завоевание лицензий с самим участием в Олимпийских играх, это разные вещи. Начнем с того, что у нас не персональная лицензия», — цитирует Мамиашвили ТАСС.