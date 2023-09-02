26 представителей сборных России и Белоруссии не допустили на чемпионат мира-2023 по борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил до участия в чемпионате мира 26 спортсменов и членов персонала сборных России и Белоруссии из 235 человек в заявке.

«Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям — либо из-за активной поддержки военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности», — сказано на официальном сайте организации.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением, что россиян и украинцев не будут разводить по сетке.