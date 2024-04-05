Борец Садулаев не полетел на лицензионный олимпийский турнир в Баку

Борец Абдулрашид Садулаев не отправился в Баку на лицензионный турнир Олимпиады-2024.

«Абдулрашид не полетел в Баку, команда улетела сегодня. Накануне он принял решение вернуться в Дагестан, сейчас он уже дома», — сообщили в окружении борца ТАСС.

4 апреля Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля, из-за поддержки специальной военной операции. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.