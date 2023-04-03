Журова — о допуске россиян до ЧМ по тхэквондо: «Хороший знак, но вопрос в условиях»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о допуске российских и белорусских спортсменов до чемпионата мира по тхэквондо.

«Это хороший знак, но вопрос в условиях. Неизвестно, будут ли принимать наши спортсмены и федерация нейтральный статус. Раньше мы бы восприняли это как радостную новость. Сейчас даже не знаю, как к этому относиться. Да, уже есть какие-то подвижки, но ряд видов спорта все еще ни до чего не допущен. Я сомневаюсь, можем ли мы принимать такие предложения», — сказала Журова в беседе с корреспонденткой «СЭ» Валерией Яшвили.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

3 апреля стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.