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Журова — о допуске россиян до ЧМ по тхэквондо: «Хороший знак, но вопрос в условиях»

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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о допуске российских и белорусских спортсменов до чемпионата мира по тхэквондо.

Флаги ОКР на&nbsp;Олимпийских играх. В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования

«Это хороший знак, но вопрос в условиях. Неизвестно, будут ли принимать наши спортсмены и федерация нейтральный статус. Раньше мы бы восприняли это как радостную новость. Сейчас даже не знаю, как к этому относиться. Да, уже есть какие-то подвижки, но ряд видов спорта все еще ни до чего не допущен. Я сомневаюсь, можем ли мы принимать такие предложения», — сказала Журова в беседе с корреспонденткой «СЭ» Валерией Яшвили.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

3 апреля стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Светлана Журова
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