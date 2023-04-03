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Сегодня, 19:13

Тренер Храмцова заявил, что тхэквондист мотивирован отобраться на Олимпиаду в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер тхэквондиста Максима Храмцова Александр Лашпанов заявил, что спортсмен функционально готов к участию в международных турнирах для получения лицензии для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы столько времени ждали, надеялись, что нас допустят до международных турниров. Сейчас Максим максимально заряжен на победы, готов доказать всем, что он сильнейший в мире. И функционально он готов прекрасно для этого. Ближайший международный турнир у нас — чемпионат мира в мае-июне в Азербайджане. Затем надо будет максимально принимать участие в рейтинговых турнирах, чтобы набирать баллы для отбора в Париж. Ожидается плотный календарь: после чемпионата мира почти сразу Гран-при в Италии, потом дополнительные рейтинговые турниры и еще два Гран-при в этом году. Мы сейчас не понимаем, на каком месте в рейтинге находимся, но если Максим выиграет чемпионат мира, то шансы попасть в Париж будут большие. Мы готовы участвовать в Париже в нейтральном статусе. Если сейчас Максим не выступит, то пропадет мотивация», — приводит слова Лашпанова ТАСС.

24-летний Храмцов является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Также он является первым в истории российским тхэквондистом, выигравшим олимпийское золото. Храмцов выигрывал чемпионат мира (2017) и чемпионат Европы (2018, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/17438093
Максим Храмцов
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