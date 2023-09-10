Тай Туиваса сделал заявление после поражения от Волкова на UFC 293

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туиваса (14-5) извинился перед болельщиками за свое выступление на UFC 293.

«Я вышел под песню Мисси Хиггинс «Scar» («Шрам»), и сегодня я был тем, кто ушел со шрамом. Я живу, чтобы драться. Вся моя любовь уходит моим фанатам. Извини, Австралия, я вышел и пытался сделать все, что мог, но потерпел неудачу», — написал Туиваса на своей странице в соцсетях.

Александр Волков (27-10) победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.