Тренер Волкова прокомментировал действия бойца в победном поединке с Таем Туивасой
Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко поделился эмоциями от поединка своего подопечного в победном бою с Таем Туивасой.
«План на бой Александр выполнил полностью. Одним из его вариантов был перевод соперника в партер и завершение боя там. Он много времени уделяет тренировкам по борьбе, как в стойке, так и в партере. Когда-то, десять лет назад, Алексей Олейник показал ему этот прием, и Александр его запомнил. Он почувствовал, что в этой модификации он может сработать, так почему бы его не применить», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru .
Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.
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