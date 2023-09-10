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Сегодня, 12:54

Тренер Волкова прокомментировал действия бойца в победном поединке с Таем Туивасой

Виктория Кравченко
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Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко поделился эмоциями от поединка своего подопечного в победном бою с Таем Туивасой.

«План на бой Александр выполнил полностью. Одним из его вариантов был перевод соперника в партер и завершение боя там. Он много времени уделяет тренировкам по борьбе, как в стойке, так и в партере. Когда-то, десять лет назад, Алексей Олейник показал ему этот прием, и Александр его запомнил. Он почувствовал, что в этой модификации он может сработать, так почему бы его не применить», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru .

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-10-let-nazad-oleinik-pokazal-udushenie-iezekiilya-a-volkov-ego-zapomnil-282853/
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