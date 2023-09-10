Майкл Биспинг: «Волков разобрал Туивасу на части»

Бывший чемпион UFC в среднем весе, аналитик Майкл Биспинг (30-9) высоко оценил выступление россиянина Александра Волкова (27-10) на UFC 293.

«Если вы фанат Тая, то вам на это было тяжело смотреть. Волков разбирал его на части. Волков нащупал дистанцию, наносил джебы и апперкоты. Они были страшными. Повалил его, сел в маунт и в конце концов провел Иезекииль. Хорошая работа от Волкова», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Волков победил Тая Туивасу (14-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.