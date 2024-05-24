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Сегодня, 15:16

Шарафутдинов оказался тяжелее Мусалова более чем на 40 кг перед боем в лиге «Наше Дело»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион кулачной лиги Hardcore FC в полусреднем весе Хайбула «Хищник» Мусалов и бывший чемпион лиги «Наше Дело» в супертяжелом весе Дамил Шарафутдинов провели контрольное взвешивание перед боем.

Результат Мусалова — 88,8 кг, Шарафутдинова — 129,350 кг. Разница в весе составила 40,55 кг.

Бойцы сразятся на турнире «Наше Дело 83», который состоится 25 мая в Сочи. В главном событии вечера Александр Грозин встретится с экс-бойцом UFC бразильцем Алексом Оливейрой.

Источник: Наше дело
Алекс Оливейра
ММА
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