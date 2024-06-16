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Сегодня, 08:06

UFC on ESPN 58: Тайра победил Переза и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 58, в главном бою которого Тацуро Тайра (16-0) победил Алекса Переза (25-9) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Тацуро Тайра (Япония) победил Алекса Переза (США) — TKO, 2-й раунд (травма ноги).

Легчайший вес: Майлс Джонс (США) победил Дугласа Силву де Андраде (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полулегкий вес: Лукас Алмейда (Бразилия) победил Тимоти Куамбу (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Брэди Хайстэнд (США) победил Гарретта Армфилда (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (Казахстан) победил Хосе Джонсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Адам Фугитт (США) победил Джоша Куинлана (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительные бои:

Наилегчайший вес: Нэйт Манесс (США) победил Джимми Флика (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Габриэлла Фернандес (Бразилия) победила Карли Джудис (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Вестин Уилсон победил (США) Джека Сараги (Индонезия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Мелкизаэл Коста (Бразилия) победил Шайилана Нурданбека (Китай) — Сабмишн, 3-й раунд.

Минимальный вес: Жозефина Линдгрен Кнутссон (Швеция) победила Джулию Поластри (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Адам Фугитт
Алекс Перез
Асу Алмабаев
Габриэлла Фернандес
Гарретт Армфилд
Джимми Флик
Джош Куинлан
Джулия Поластри
Дуглас Силва де Андраде
Жозефина Линдгрен Кнутссон
Карли Джудис
Майлс Джонс
Нэйт Манесс
Тацуро Тайра
Шайилан Нурданбек
UFC
ММА
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