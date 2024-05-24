Шульский оказался легче Каримова на 44,75 кг перед реваншем

Российский боец-кулачник, боксер Павел Шульский и тяжеловес Ислам Каримов взвесились перед боем в лиге «Наше Дело».

Вес Шульского — 106,3 кг. Каримов показал на весах 151,05 кг. Разница в весе составляет 44,75 кг.

Бойцы проведут реванш на турнире «Наше Дело 83», который пройдет 25 мая в Сочи. В их первом поединке по боксу в перчатках для ММА победу судейским решением одержал Каримов.

В главном событии вечера «Наше Дело 83» Александр Грозин встретится с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой.