Хабиб Нурмагомедов может стать секундантом Махачева на бой с Порье

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов может стать его секундантом на титульный поединок против американца Дастина Порье.

«Наверное, оставим без комментариев. Все может быть, посмотрим. Но конечно, если он будет в углу, это намного лучше. Точно три секунданта есть. Муслим, который со мной на всех боях, Хавьер (Мендес) и Мамедов Ислам», — цитирует Sport24 Махачева.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.