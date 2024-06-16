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Сегодня, 06:31

Казахстанец Алмабаев победил Джонсона на турнире UFC on ESPN 58

Руслан Минаев
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Казахстанец Асу Алмабаев победил американца Хосе Джонсона единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 58 в городе Энтерпрайз, Невада (США).

Бой проходил в наилегчайшем весе и завершился победой Алмабаева — 30:27, 30:27, 30:27.

30-летний казахстанец одержал третью победу в UFC подряд и 20-ю — в карьере. На его счету также два поражения.

29-летний Джонсон потерпел второе поражение в последних трех боях. Всего на его счету 16 побед и 9 поражений.

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