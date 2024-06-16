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Сегодня, 21:44

Спортивный врач опроверг версию о сломанной пластине в ноге Макгрегора

Алина Савинова
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Бывший главный врач «Локомотива» Александр Резепов поделился мыслями о травме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

По словам бывшего бойца ММА Майкла Биспинга, ирландец не смог выйти на поединок с Майклом Чендлером, так как пластина, вставленная в его ногу, не выдержала нагрузок.

«Слабо в это верится, потому что пластины устанавливаются по двум принципам: снаружи кости и внутрь кости, однако, ни та, ни другая не могут треснуть из-за физических нагрузок. Сломаться может нога, но не пластина. По ней надо проехать танком, чтоб она треснула или сломалась. Думаю, что ситуация обстоит немного иначе: пластину, вставленную в ногу Макгрегору, закрепили на болты, которые из-за нагрузок могли спровоцировать болевой синдром. Он может ощущать дискомфорт даже при ходьбе, но пластина тут не при чем. Подозреваю, что у него отекла нога как раз из-за тренировок. Возможно, кто-то нанес ему серьезный удар в ту область, где установлена пластина. Такое тоже не исключается», — цитирует Резепова Metaratings.ru.

Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

Источник: Metaratings.ru.
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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