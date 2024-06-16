Чемпион ACA Гончаров: «Один громкий бой вернет Чимаева»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мнением о шансах бойца UFC Хамзата Чимаева на титул.

«К сожалению, Чимаев слетел с очень важного для себя поединка. По факту, это претендентский бой и победитель его встречи с Уиттакером мог рассчитывать на титульный поединок. Не повезло. Желаю здоровья и восстановления. Хамзат остается одной из самых больших звезд UFC. Поэтому один громкий бой и победа могут в одночасье его вернуть», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

22 июня Чимаев должен был встретиться с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире в Саудовской Аравии, но был госпитализирован и выбыл с боя.