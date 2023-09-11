Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:04

Каролина Ковалькевич подерется с Дианой Белбитой 7 октября на UFC Fight Night 229

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

37-летняя полячка Каролина Ковалькевич (15-7) проведет следующий поединок против 27-летней румынки Дианы Белбиты (15-7) 7 октября на UFC Fight Night 229 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Ковалькевич идет на серии из трех побед. В прошлом бою она одолела Ванессу Демопулос (9-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Белбита провела в UFC пять поединков, два из которых выиграла. В прошлом бою она победила Марию Оливейру (13-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамазан Исмаилов: «Было ощущение, что поединок Стрикленда и Адесаньи постановочный»
Новости
RSS RSS
Все новости