Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:10

Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру. Об этом сообщил партнер россиянина по команде Магомед Магомедов.

«Если Забиту дать время на подготовку, то он сейчас бы снес дивизион. Но он принял решение и никогда не вернется», — сказал ТАСС Магомедов.

33-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем. На счету россиянина 18 побед и 1 поражение. в UFC он не проиграл ни одного поединка.

Источник: ТАСС
UFC
ММА
1
0
Читайте также
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night: время начала и кард турнира 18 мая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости