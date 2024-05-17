Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру

Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру. Об этом сообщил партнер россиянина по команде Магомед Магомедов.

«Если Забиту дать время на подготовку, то он сейчас бы снес дивизион. Но он принял решение и никогда не вернется», — сказал ТАСС Магомедов.

33-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем. На счету россиянина 18 побед и 1 поражение. в UFC он не проиграл ни одного поединка.