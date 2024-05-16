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16 мая, 23:00

UFC Fight Night: время начала и кард турнира 18 мая

В ночь на 19 мая в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Эдсон Барбоза.
Эдсон Барбоза.
Фото Global Look Press

Турнир по ММА UFC Fight Night 241 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 мая. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза. Турнир начнется в 23.00 по московскому времени.

Поединки основного карда стартуют в 02.00 мск. Предлагаем ознакомиться с основным кардом турнира UFC Fight Night 241. Время начала боев — московское:

Основной кард UFC Fight Night 241

  • 04.00. Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи
  • 03.30. Кэллинн Уилльямс — Карлстон Харрис
  • 03.00. Темба Горимбо — Рамиз Брахимай
  • 02.30. Эдриан Яниз — Винисиус Сальвадор
  • 02.00. Луана Пиньеро — Анджела Хилл

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 241. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Весь турнир UFC Fight Night 241 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА в Лас-Вегасе также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

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