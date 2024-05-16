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О'Мэлли о налоговых проблемах Хабиба: «Они до тебя доберутся!»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли прокомментировал новость о том, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов якобы должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

«Это отстой. Они до тебя доберутся! Когда приходят налоги и ты их не платишь, то к концу года ты задолжаешь кучу денег. Тогда ты смотришь на свой счет и думаешь: «Черт, после уплаты налогов у меня останется не так много денег».

Я бы порекомендовал открыть специальный счет для уплаты налогов. И как только ты зарабатываешь реальные деньги, гораздо приятнее платить налоги ежеквартально, чем одну большую сумму в конце года», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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