Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:22

Александр Емельяненко признался, что не поздравил брата Федора с рождением внука.

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Александр Емельяненко признался «СЭ», что не поздравил брата Федора с рождением внука, который появился на свет летом 2023 года.

«Я никак не поздравлял его, ничего не говорил. Если б человеку было приятно мое внимание — он бы уже давным-давно вышел со мной на связь. А заниматься подхалимством — «Ой, я поздравляю, ты дедушкой стал, какой ты молодец!» — это неправильно. Мы уже 15 лет не общаемся, а тут он стал дедушкой — и все должно измениться? Может быть, дедушке придет мысль дедушкина, что время идет. Чего нам делить-то? Делить нам нечего. У него свое, у меня свое. Нам надо чего-то как-то собираться, решать. Мы семья как никак. У нас одна фамилия, одни родители. Если не хочет — это его право выбора, а не мое», — сказал боец «СЭ».

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Биатлонистка Наталья Ушкина вернется из Румынии в Россию
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Мэлли — о налоговых проблемах Хабиба: «Они до тебя доберутся!»

Александр Емельяненко: «Готов к разговору с Федором. Мы семья»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости