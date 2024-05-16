Александр Емельяненко признался, что не поздравил брата Федора с рождением внука.

Российский боец ММА Александр Емельяненко признался «СЭ», что не поздравил брата Федора с рождением внука, который появился на свет летом 2023 года.

«Я никак не поздравлял его, ничего не говорил. Если б человеку было приятно мое внимание — он бы уже давным-давно вышел со мной на связь. А заниматься подхалимством — «Ой, я поздравляю, ты дедушкой стал, какой ты молодец!» — это неправильно. Мы уже 15 лет не общаемся, а тут он стал дедушкой — и все должно измениться? Может быть, дедушке придет мысль дедушкина, что время идет. Чего нам делить-то? Делить нам нечего. У него свое, у меня свое. Нам надо чего-то как-то собираться, решать. Мы семья как никак. У нас одна фамилия, одни родители. Если не хочет — это его право выбора, а не мое», — сказал боец «СЭ».

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».