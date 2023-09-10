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Рамазан Исмаилов: «Было ощущение, что поединок Стрикленда и Адесаньи постановочный»

Алина Савинова
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Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, высказался о победе Шона Стрикленда в бою против Исраэля Адесаньи на UFC 293.

«Исходя из прошлых поединков, я прогнозировал победу Адесаньи, потому что он более техничный и умный боец. Было ощущение, что это постановочный бой. Адесанья проигрывал, но в пятом раунде не рисковал и работал в безопасном режиме лишь бы не пропустить, не шел на обострение. Человек, который ищет победу, хотя бы в пятом раунде будет рисковать. Он же держал максимально безопасную дистанцию. Стрикленд шел вперед, хорошо защищался, видел все удары и был подготовлен к лоукикам. Для меня этот результат такой же удивительный, как в бою Стерлинга и О'Мэлли. Все ждали победу Адесаньи. Никто, в том числе и я, не давал шансов Стрикленду», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

На счету 34-летнего Адесаньи 24 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. В активе 32-летнего Стрикленда 5 поражений при 28 победах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-by-lo-oshhushhenie-chto-boj-striklenda-i-adesan-i-postanovochny-j/
Исраэль Адесанья
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