ACA может подписать контракты с Токовым и Михайловым

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о предметном интересе к бывшим бойцам Bellator Владимиру Токову и Никите Михайлову.

«Мы рассматривали их. На связи с менеджером. Есть диалог. Они нам интересны. До конкретики не дошло. Вопрос открыт. Готовы их подписать. Другое дело, наши турниры забиты, а им захочется подраться. Пока пауза. Интересные и конкурентные отечественные ребята. Хороший актив с именем Федора Емельяненко и Fedor Team. Это их выделяет и привлекает внимание. Мощный импульс», — сказал Бадаев в интервью Metaratings.

Михайлов в последний раз выступил на турнире RCC в Екатеринбурге, который состоялся 11 мая. Боец одержал победу в первом раунде. В рамках этого вечера должен был подраться и Токов, но он снялся со своего боя из-за травмы.