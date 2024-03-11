Эквадорец Вера является вероятным следующим соперником Яна в UFC

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что эквадорец Марлон Вера является наиболее вероятным следующим соперником россиянина в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Самый актуальный бой для Петра — это поединок с Марлоном Верой. Вера раньше громко высказывался в сторону Петра, сейчас проиграл титульный поединок. Их бой вполне может претендовать на звание главного боя вечера в пятираундовом формате. Нам интересно это противостояние», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

В воскресенье Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей в турнире UFC 299 в Майами. Вера единогласным решением судей проиграл американцу Шону О'Мэлли.