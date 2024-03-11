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11 марта, 09:07

Петр Ян — о поражениях Стерлингу и О'Мэлли решением судей: «Они пытались психологически сломить меня»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян (17-5) заявил, что его пытались психологически сломить, когда он проиграл действующему чемпиону дивизиона Шону О'Мэлли (18-1) и экс-чемпиону Алджамейну Стерлингу (23-4) раздельным решением судей.

«Вы видели мои бои против Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли? Это чушь собачья. Они хотели психологически меня сломить. Мой сын сказал мне: «Братан, че за фигня?» Мой второй сын сказал мне дома: «Папа, ты должен еще раз выиграть титул»», — сказал Ян в интервью UFC. Позже Ян в соцсетях отметил, что ошибся, когда сказал об обращении его сына словами «Братан, че за фигня?»

Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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