Менеджер Царукяна поделился мнением о возможном реванше против Махачева

Менеджер бойца Армана Царукяна Саят Абдрахманов заявил, что россиянин должен побеждать бразильца Чарльза Оливейру, чтобы стать основным претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Все зависит от того, на какую дату поставят защиту титула у Ислама. Разговоры о том, что следующим соперником Ислама может стать [Дастин] Порье, исходят только от команды Махачева. Особо больше я не слышал, чтобы кто-то продвигал эту идею. У Армана впереди важный бой с Оливейрой, его нужно выиграть и тем самым застолбить место главного претендента», — цитирует агента ТАСС.

Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев. 20 апреля 2019 года Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей в турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Царукян и Оливейра проведут бой в турнире UFC 300 14 апреля в США.