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Сегодня, 09:48

Усик не считает Нганну и Валлина боксерами высшего уровня

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) не считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) стал лучше, победив Отто Валлина (26-2) и Франсиса Нганну (0-2).

«Третий бой с Джошуа был бы для меня сложнее? Послушайте, Франсис Нганну и Отто Валлин [являются] хорошими боксерами, но не боксерами высшего уровня. Энтони — отличный человек, отличный боксер, олимпийский чемпион. Его последний бой был хорошим, потому что Энтони — олимпийский чемпион, а для Нганну это был второй бой в боксе. Послушайте, люди, проснитесь, олимпийский чемпион и человек, который провел два боя, — это разные вещи», — сказал Усик Boxing King Media.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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