Начался бой между Вячеславом Борщевым и Назимом Садыховым в рамках турнира UFC 295

В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» начался бой между россиянином Вячеславом Борщевым и азербайджанцем Назимом Садыховым в рамках турнира UFC 295.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass начали показ поединка Борщев — Садыхов (для просмотра необходимо подключить платную подписку).

Основной кард UFC 295 бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 6.00 по московскому времени.

Рекорд российского бойца составляет 7 побед и 3 поражения. Азербайджанский боец в ММА провел 10 боев, в которых одержал 9 побед и 1 поражение.

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