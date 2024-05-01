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Сегодня, 11:49

Тренер Нганну: «Словами не описать ту боль, которую мы все испытываем к Нганну»

Давид Хачатрян
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Эрик Никсик, генеральный менеджер и главный тренер Xtreme Couture Mixed Martial Arts (Xtreme Couture) и тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), поддержал камерунца после известий о смерти его сына.

«Это были тяжелые дни. Словами не описать ту боль, которую мы все испытываем к Нганну и его семье. Пожалуйста, поддержите Франсиса и его семью, и пусть это будет напоминанием вам о хрупкости жизни. Чаще говорите «Я люблю тебя», потому что завтра может случиться все что угодно», — написал Никсик в соцсетях.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби. Причина смерти не уточняется.

Франсис Нганну
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