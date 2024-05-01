Роберт Уиттакер: «Заставлю Чимаева подстраиваться под мой стиль»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) уверен, что его арсенал навыков поможет ему нанести первое поражение в карьере 11-му номеру рейтинга Хамзату Чимаеву (13-0).

«В бою с Чимаевым передо мной будет стоять та же цель, что и против других соперников. Я должен выйти в октагон и драться в своем стиле, навязать ему свой бой. Я должен заставить его подстраиваться под меня. У меня есть целый арсенал навыков, к которым он не готов», — сказал Уиттакер ESPN MMA.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.