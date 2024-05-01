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Роберт Уиттакер: «У Иржи Прохазки психическое расстройство»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) прокомментировал решение экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазки (30-4) спуститься в средний вес.

«Мне очень нравится Иржи, но если он перейдет в средний вес, мы будем соперниками. У него хватит смелости опуститься до 84 килограммов. Но не поймите меня неправильно, у этого парня психическое расстройство, Иржи на грани срыва. Если он захочет спуститься в средний дивизион, он это сделает. Трудно оценить такой шаг.

Мне сложно представить его в среднем дивизионе таким, каким я видел его в реальной жизни. Иржи — большой парень, и дело не только в его физической форме. У него крепкое телосложение, у него широкие плечи, он довольно высокий, около 1,9 метра. Чувак, оставайся в полутяжелом весе, чтобы мы могли остаться друзьями. (Смеется.)» — цитирует Уиттакера Bloody Elbow.

Прохазка победил Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Иржи Прохазка
Роберт Уиттакер
UFC
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